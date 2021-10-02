Первый помощник президента Украины Сергей Шефир прибыл на съезд фракции "Слуга народа" в Трускавец. Об этом сообщает журналист "Страны".

Так, во время общения с представителями СМИ чиновник рассказал, что думает о версии, что покушение на него на самом деле является инсценировкой.

"Я читаю об этом, где-то смешно, где-то обидно. Но я считаю, что некоторые журналисты будут только в одном случае говорить, что это не инсценировка, если бы был смертельный исход. В основном, кто хочет, пусть попробует так инсценировать, если это возможно", - пояснил он.

В то же время Шефир рассказал, что причиной покушения на него могло стать психологическое давление на действующую власть.

"Я думаю, что это только давление на высшие эшелоны власти. Других версий у меня нет, я никого не подозреваю, у меня со всеми нормальные рабочие отношения. Это давление в психологическом аспекте, больше ни в каком аспекте не вижу", - сказал он.

Напомним, машину Шефира обстреляли 22 сентября в Обуховском районе Киевской области. "Страна" сообщала данные экспертизы, согласно которым в автомобиль попало 18 пуль.

Также мы писали, что стало понятно в деле Шефира через неделю после покушения.