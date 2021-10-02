Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что сегодня есть больше десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом она заявила во время общения с журналистами в Трускавце.

"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем", - сказала она.

В то же время Венедиктова рассказала, что не считает случившееся инсценировкой.

"…когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость,... каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно ещё 22 сентября", - уточнила она.

Венедиктова о покушении на Шефира. Смотреть с 04:54. Видео: Facebook/Слуга народа

Напомним, машину Шефира обстреляли 22 сентября в Обуховском районе Киевской области. "Страна" сообщала данные экспертизы, согласно которым в автомобиль попало 18 пуль.

Также мы писали, что стало понятно в деле Шефира через неделю после покушения.