Прошла уже неделя с момента покушения на Сергея Шефира - первого помощника президента Зеленского и его близкого друга.

Результаты первой семидневки следствия крайне противоречивы.

С одной стороны, полиция утверждает, что работали супер-профессионалы, след которых не берет ни одна служебная собака, а отпечатков пальцев нет даже на гильзах.

С другой - никто так и не объяснил, почему эти профи (если они, как утверждают в полиции) так ни разу не попали в стекло машины, а стреляли куда-то в двери и по колесам.

И, наконец, непонятно, почему не показывают видео, как из обстрелянной машины вышел Шефир и его водитель. Хотя произошло это на парковке супермаркета. То есть пока нет вообще объективных данных о том, что на самом деле происходило во время предполагаемого покушения и сразу после него. Действительно ли была стрельба по машине во время ее движения, действительно ли в ней в этот момент находился Шефир и так далее.

"Страна" подводит первые итоги следствия по резонансному преступлению.

Покушение на Шефира. А был ли мальчик?

Для начала изложим фабулу того, что произошло 22 сентября.

Утром этого дня на парковке магазина "АТБ" у села Лесники появился автомобиль Audi A8 со следами от пуль. Приехавшие на место журналисты успели заснять только саму машину, уже без пассажиров.

Как позже сообщило МВД - в авто находились два человека: первый помощник Зеленского Сергей Шефир и его водитель Александр Иванько.

Правоохранители заявили, что машину обстреляли на трассе, ранили водителя, но тот сумел уехать и припарковался через пять километров у супермаркета - откуда обоих забрали полиция и "скорая". Водителя ранило в ногу, а Шефир остался невредим.

Сразу скажем, что ни видео, ни фото, как обстрелянная "Ауди" заезжала на парковку "АТБ", как из нее выходил Шефир и доставали раненого водителя - до сих пор не обнародовано.

Что, конечно, весьма странно - учитывая, что возле супермаркета множество камер. Да и простых людей, которые явно бы заметили столь нештатную ситуацию. И могли бы заснять ее на видео - тем более, что было уже около 10 часов утра.

То есть объективных данных о том, что помощник Зеленского или его водитель вообще были в той машине - на данный момент нет. Кроме слов Офиса президента и подконтрольных ему правоохранителей.

Поэтому публикация видео, которое бы подтвердило, что Сергей был в автомобиле, сразу сняла бы многие вопросы к инциденту. А они возникли уже в день покушения.

Так, обстрел велся почему-то по водительской двери, и ни одна пуля не попала в стекло, откуда шофера достать было бы явно проще.

Также нападавшие по какой-то причине "забыли" обстрелять заднюю, пассажирскую дверь, где сидел собственно Шефир. Хотя для этого даже не нужно было специально целиться - достаточно было бы продолжать стрельбу по ходу движения машины.

На фото "Ауди" Шефира, которую обстреляли, видно, что пули очень кучно легли в водительскую дверь. А одна каким-то образом попала в крышу сзади - как будто стрелок успел влезть на дерево и дать одиночный оттуда.

Также есть один след от выстрела на капоте и под передними фарами - но нет пуль на лобовом стекле.

То есть или работали абсолютные непрофессионалы, или целей кого-то убивать не ставилось. Либо ничего вообще не было, а случившееся - инсценировка.

Политический шум вокруг покушения

Подозрения в том, что дело нечисто, подогревались поведением властей.

В первый же день, когда у следствия на руках не было по сути ничего, руководство страны в один голос заявило, что Зеленского пытаются запугать через атаку на его друга Шефира. Версии о заказчиках крутились вокруг "олигархов" и "руки Кремля".

То есть власть начала максимально отрабатывать покушение - было оно или нет - для своих политических нужд. А именно - форсировать принятие законопроекта об олигархах. Из-за которого, мол, и стреляли в Шефира.

К данной трактовке примкнул и сам Зеленский, который прокомментировал покушение из Нью-Йорка. Впрочем, на видео президент не выглядел ни обескураженным, ни взволнованным. И даже немного усмехался. Что лишь добавило сомнений в реальности происходящего.

Интересно, что за пару недель до инцидента прошла информация, что между Шефиром и Зеленским пробежала черная кошка - из-за роста влияния Андрея Ермака. Друзья по "Кварталу", мол, рассорились, и Сергей даже решил забрать вещи с Банковой.

После покушения об этом сообщении многие вспомнили. Но в Офисе президента эти слухи списали на происки российской пропаганды.

С другой стороны, рассказы о том, что Шефира решили убить олигархи - тоже вызывают удивление. Помощник Зеленского известен как раз в качестве коммуникатора Банковой с капитанами украинского бизнеса: год назад он, к примеру, ездил под покровом ночи в гости к Ринату Ахметову.

Еще раньше он, уже будучи в нынешнем статусе, встречался с Игорем Коломойским.

Да и в окружении Зеленского Шефир практически не отсвечивал на антиолигархической теме. Более того - считался, по данным наших источников изнутри правящей фракции, противником уже упомянутого закона.

При этом правоохранители, а также политическая верхушка "слуг народа" обходили молчанием и тот факт, что Сергей Шефир является "кошельком" Зеленского (президент переписал на своего соратника весь бизнес). А также - ключевым человеком в Зе-команде по контролю за финансовыми потоками. И "перераспределением" бизнесов, которые интересуют окружение президента.

Его считают в том числе "смотрящим" по энергетике и связывают с бизнесменом Сергеем Кузярой, который возит в Украину уголь из "ДНР" и "ЛНР", а буквально накануне покушения был депортирован из Турции в Украину. Также были разговоры о том, что Шефир курирует назначения в Национальной службе здоровья, через которую идут миллиарды на закупки лекарств. Плюс "Большая стройка", налоговая сфера и многие другие очень хлебные темы.

Учитывая такую плотность финансово значимых связей, покушение на Шефира вполне может быть связано именно ними. Но даже полунамеков на эту версию следствие не выдвигает, акцентируя, что Сергей в Офисе президента ничем таким не занимается - и вообще больше работает в "Квартале", чем в ОП.

Как шло следствие после покушения

За неделю внешне титанических усилий по отлову киллеров, результат оказался нулевым. Хотя правоохранители старательно изображали серьезность своих намерений.

В лесах у места засады начали едва ли не войсковую операцию. Местность прочесывали сотни полицейских, а в ближайших водоемах плавали водолазы - искали выброшенное оружие.

Смысл таких мероприятий был не совсем ясен. Ведь скорее всего бандиты не ушли в лесные схроны, а тут же уехали с места засады на автомобиле. Тем более, как ранее признавались в МВД, в указанном месте нет видеокамер - то есть вычислить машину, в которую они сели, было бы крайне затруднительно.

В общем, непонятно, зачем преступникам было убегать в лесополосу и что-то там прятать. Проще это было сделать, отъехав от места засады на приличное расстояние.

Впрочем, вид десятков нацгвардейцев, которые прочесывают местность, должен был, видимо, внушить украинцам, что следствие ведется на совесть.

При этом данные, которые удалось таким образом собрать, пока довольно скупые.

Во-первых, нашли гильзы калибра 7’62 на 39 мм - то есть от автомата Калашникова. Боеприпас, как полагают эксперты МВД - производства Венгрии, но его пересобрали вручную. Отпечатков на гильзах нет.

Замглавы ведомства Евгений Енин рассказал, что стрелявших было несколько, и следствие уже примерно знает, какого они веса и роста. По его данным, убить Шефира планировали путем остановки автомобиля - поэтому и стреляли по водителю.

Версия внешне логичная. Только непонятно, как профессионалы (а МВД и генпрокуратура в один голос говорят, что работали специалисты) не смогли ни разу попасть в переднее окно и с гарантией "выключить" шофера.

Из других новостей следствия - к делу подключили экспертов из ФБР. Также обнародовали экспертизу, по которой в машину Шефира попало 18 пуль. Но так и не объяснили, почему тогда нет ни одного попадания в лобовое или боковое стекло.

Очень странное покушение на убийство - когда стреляют не по стеклам, а по металлу. На это, впрочем, звучало возражение, что метили по колесам, чтобы остановить машину. Однако любому водителю известно, что автомобиль может долгое время ехать и на спущенных шинах.

Также за неделю следствия не показали, как уже говорилось, ни видео, ни фото с водителем или самим Шефиром сразу после покушения.

При этом власти продолжают линию на то, что работали супер-профессионалы. Так, глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что киллеры обработали себя специальным веществом "антисобакин", которое не дает возможности служебной собаке взять след. Кроме того, они работали в перчатках, поэтому не удалось снять отпечатки с найденных гильз.

Арахамия после этого дал понять, что расследование может ждать неудача.

"Если в первые несколько дней, как говорят специалисты, нет зацепок, то дальнейшая история с расследованием значительно усложняется. Потому что сначала приняли все камеры, азимуты, данные мобильных сетей - пока все достаточно сложно", - заявил он вчера в эфире канала "Украина 24".

Интересно, что и сам Зеленский сразу в день покушения предположил, что стрелявших не найдут.

В общем, общественное мнение уже начинают готовить к тому, что преступление не раскроют. Что, впрочем, не помешает говорить о том, что "стреляли в украинскую демократию" - так выразился на недавнем эфире глава ОП Андрей Ермак.