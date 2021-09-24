В Министерстве внутренних дел заявили, что ФБР поможет украинским правоохранителям расследовать покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. В американском ведомстве эту информацию не комментируют.

О том, что США предоставит помощь в расследовании, заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, пишут "Украинские новости".

Енин сказал, что американские правоохранители уже подтвердили намерение оказать посильную помощь украинским коллегам в максимально оперативном расследовании преступления. Он уточнил, что речь о содействии коллег из ФБР. Правда, подробностей о том, какая именно это будет помощь, замминистра не рассказал.

При этом в ФБР воздерживаются от комментариев по поводу своего участия в расследовании покушения на Шефира. Об этом со ссылкой на пресс-службу американского ведомства пишет ТАСС.

Напомним, "Страна" писала о том, что 22 сентября под Киевом обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира. В результате он не пострадал, а его водитель получил пулевое ранение.

Мы рассказывали о главных нестыковках официальной версии покушения на Шефира.