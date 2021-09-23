В Киевской области близ поселка Лесники продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу о покушении на помощника президента Сергея Шефира и его водителя.

Фото и видео с места событий опубликовала Нацполиция в Фейсбуке.

23 сентября полиция Киевщины вместе с Национальной гвардией Украины и работниками ГСЧС обследовали более 430 гектаров леса и отработали ближайшие к месту преступления населенные пункты. А сотрудники ГСЧС начали обзор ближайших водоемов с подключением водолазов.

Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей, проверяют возможные пути отхода стрелка, отрабатывают транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления.

Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего.

Ранее "Страна" приводила заявление МВД, что по автомобилю Шефира вели стрельбу редкими патронами из Венгрии.

Также мы опросили депутатов парламента и узнали их мнения насчет того, почему было совершено покушение на первого помощника Зеленского.