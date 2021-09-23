"Страна" опросила депутатов парламента и узнала их версию, почему было совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, которого после инцидента взяли под охрану сотрудники СБУ.

Мнения разные. Кто-то говорит об инсценировке, кто-то о шлейфе каких-то темных дел Шефира, а вот Николай Тищенко усмотрел "руку Москвы".

Сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко утверждает, что политики не должны каким-либо образом комментировать такие ситуации. Более того, со своей стороны политические деятели должны обеспечить объективное расследование.

"Я считаю, что политики не имеют права комментировать подобные вещи. Более того и правоохранители должны иметь единую позицию, как минимум, и комментарии единые. Потому что когда политики начинают рассказывать - это абсолютно неправильно. Политики должны сделать так, чтобы правоохранительные органы работали спокойно и было объективное расследование, а не вносить сумятицу своими версиями", - говорит он.

Юрий Бойко. Фото: facebook.com/official.yuriy.boyko

В то же время его коллега по партии Юрий Загородний считает, что организовать покушение на Сергея Шефира могли в случае, если он занимается вопросами, выходящими за рамки его прямых обязанностей.

"Можно говорить про самые разнообразные версии, но, как человек, который в своё время работал первым заместителем главы Администрации президента Украины, знаю круг должностных обязанностей первого помощника президента Украины. И исходя из круга его профессиональных обязанностей, то он несёт никакой угрозы, если он профессионально исполняет свои обязанности. Но если он помимо своих профессиональных обязанностей исполнял какие-то другие поручения руководителя государства, то тут нужно искать как раз и причину того, что произошло. Это может быть, в первую очередь, вопрос экономического характера, который за пределами своих должностных обязанностей исполнял первый помощник президента Украины Сергей Шефир", - считает он.

Юрий Загородний. Фото: Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко конкретную версию попущения не указал, однако считает, что оно произошло на фоне отсутствия безопасности в страны.

"В любом случае следствие должно разобраться. По поводу страшно или не страшно — наша безопасность в стране за последние годы стала похожа на безопасность какой-то африканской страны. Потому что посмотрите - сколько у нас журналистов убили, сколько у нас не расследованных убийств. Абсолютно стало нормой, когда раз в два месяца каких-то бизнесменов региональных или общеукраинского масштаба убивают или совершается покушение, опять же это как правило не расследуется. Мы помним ребёнка, которого в Киеве застрелил снайпер возле ресторана "Марио". Понятно, что это катастрофа с этим нужно бороться. А если этого не будет, то ситуация будет становиться только хуже", - рассказывает он.

Алексей Устенко. Фото: facebook.com/ustenko.oleksii

А вот депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов не отрицает того, что покушение — продуманная инсценировка от со стороны властей.

"Здесь может быть очень много версий: как от "рук Кремля" или олигархата, а также и от самой власти, которая умеет делать шоу, но не давать хлеба, которая может сегодня показывать это на весь мир, проситься там, наверху, у наших иностранных партнеров, чтобы посмотрели, что твориться, что якобы идут реформы. А реформы никакие не идут. На меня реально было много покушений за весь период моей работы как волонтером, как общественного деятеля, как общественника и также как политика. Только власть была, наверное, причастна ко всем этим вопросам, потому что никого нигде не нашли", - заявил Шахов.

Сергей Шахов. Фото: Facebook

В свою очередь нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко наоборот указывает на след Росси в нападении на первого помощника Украины.

"Вы же видите, что сегодня наши политические оппоненты, враги Украины попробуют и всегда это делают так мощно дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы помним, что Украина сейчас воюет с Россией. И это, во-первых, очень выгодно российскому государству. Во-вторых, это конечно должен кто-то оплачивать. Потому что для того, чтобы применить любые действия - это нужно использовать деньги", - заявил нардеп.

Николай Тищенко. Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Впрочем, его коллега по фракции Анатолий Костюх заявляет, что не придерживается ни одной из версий о покушении.

Более того, нардеп считает, что в причинах должны разбираться правоохранители.

"Я не склоняюсь ни к одной версии, потому что это не моя работа - для этого есть правоохранительные органы, они должны быть на месте, они там были, мы вчера все видели это в новостях. Они работают над этим и мы услышим версию их, которая будет. Я не очень хочу предоставлять ни политизированность этом процессу, ни ничего. Я знаю, что пострадал водитель, как минимум. Его прооперировали, вытащили пули. А уже над версиями и причинами пусть занимаются профессионалы. Мне не страшно, потому что с одной стороны я верю в нашу правоохранительную систему, с другой стороны я ничем таким не занимаюсь", - заявил Костюх.

Анатолий Костюх. Фото: facebook.com/anatoliy.kostyukh

Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Чёрный, несмотря на существование различных версий, утверждает, что покушение произошло из-за жестокости людей.

"Я не знаю, честно. Это же люди. Люди жестокие, люди убивают, люди считают, что они могут лишать кого-то жизни. Нет версий. Я про это стараюсь не думать, потому что у нас в стране и так хватает негативных новостей. Если так разобраться, то каждый день в любом городе стреляют или убивают. Если каждый день про это думать, то все это может перерасти в паранойю. А хочется жить нормальной жизнью. Радоваться, любить, просто жить", - резюмировал он.

Дмитрий Черный. Фото: facebook.com/sluganarodu.chornyi.34