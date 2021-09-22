Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала покушение на убийство первого помощника украинского президента Сергея Шефира, авто которого обстреляли под Киевом утром в среду, 22 сентября. Она считает, что в расследовании данного дела необходимо минимум три экспертизы.

Об этом генеральный прокурор заявила в эфире программы ТСН, видео обнародовано в Youtube.

По словам Венедиктовой, делать какие-либо выводы в этом деле пока нельзя, так как вся информация еще не систематизирована и не проанализирована. Однако, добавила генпрокурор, уже сейчас понятно, что по найденным 20 патронам, проведенным допросам потерпевших и свидетеля, нужно будет назначить, по крайней мере, три экспертизы: трасологическую, баллистическую и судебно-медицинскую.

Также Венедиктова добавила, что Сергею Шефиру и его водителю Александру Иванькову, которого тяжело ранили при обстреле авто, присвоен статус потерпевших.

Кроме того, генпрокурор напомнила, что лично побывала на месте происшествия.

"Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание - как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, запугивании и т.д. Нет - это не имитация и не запугивание...", - сказала генпрокурор.

Также Венедиктова заявила о создании отдельной группы, в которую войдут следователи и представители разных правоохранительных органов для расследования данного дела.

Напомним, правоохранители рассматривают пока три основные версии покушения на первого помощника президента Украины.

Сергей Шефир рассказал, что стрелять по машине начали прямо на дороге. Его водитель получил ранение, но продолжал управлять машиной. Также Шефир считает президента Зеленского целью киллеров.

Также президент Украины расценивает инцидент как попытку давления на него лично, надеется на бескомпромиссное расследование, но не уверен, что стрелявшего найдут.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто такой Сергей Шефир и какую роль он играет в окружении Зеленского.