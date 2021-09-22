Президент Владимир Зеленский, находящийся в США, заявил, что не намерен менять график своих встреч в Нью-Йорке из-за обстрела автомобиля его первого помощника Сергея Шефира под Киевом.

Об этом глава государства сказал украинским журналистам перед выступлением на Генеральной Ассамблее ООН.

Зеленский призвал говорить откровенно и сообщил, что не будь у него "статуса и доверия" как к президенту Украины, то его приоритет был бы находиться с товарищем.

"Но мы понимаем, что прежде всего я президент, а потом отец, муж, сын и товарищ. Такие приоритеты расставила мне жизнь. Я президент и я должен представлять прежде всего государство. Сорвать встречи с премьер-министром (Великобритании – Ред.) Джонсоном, например, которая очень важна… Великобритания - страна, которая нас действительно очень сильно поддерживает. Сорвать эти встречи, я считаю, я не имею права. Я их проведу и обязательно буду представлять Украину на протяжении своего выступления на Генассамблее ООН", - заявил Зеленский.

Он заверил, что вернется в Киев сразу после выступления на 76-ой сессии Генассамблеи ООН и проведения ранее запланированных встреч с президентами других стран, инвесторами и представителями бизнеса в США.

"После этого никто отдыхать не будет и никто оставаться ночевать (в Нью-Йорке – Ред.) не будет. Сразу после этого поеду домой и уже займусь этим процессом более детально", - резюмировал президент.

Между тем утром Зеленский заверял, что сразу после выступления на Генассамблее ООН отправится в Киев.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такой Шефир и чем он занимается при Зеленском.