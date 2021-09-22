Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расстрел авто его первого помощника Сергея Шефира.

Видеообращение Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

"Уважаемые граждане Украины. Я нахожусь в Нью-Йорке. 06:00. Где-то два часа назад был расстрелян автомобиль моего первого помощника. А что важнее - моего близкого друга и товарища Сергея Шефира. Сергей жив, водитель, к сожалению, ранен. Сейчас он находится в больнице. На месте работают правоохранители, введен план "Перехват". Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этом стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы - могут быть внутренние или внешние. Но силами их не считаю", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что передавать ему привет выстрелами из леса в авто его друга - слабость, а ответ, по словам Зеленского, будет сильным. На прочность его команды и выбранный ею курс, по словам президента, это не повлияет.

"В общем, власть будет пытаться использовать покушение на Шефира как "поджог Рейхстага" - как повод для расправы со своими противниками и для запугивания колеблющихся", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о покушении на Шефира.

Также мы писали о том, что водитель Шефира получил пулевое ранение ноги, ему делают операцию.