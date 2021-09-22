"Страна" уже на месте покушения на советника президента Украины Сергея Шефира.

Машина марки Audi a 8 припаркована на стоянке супермаркета АТБ, который расположен на повороте на Лесники по Новообуховской трассе.

Место пулевых отверстий на машине отмечено цифрами. Характерно, что прошита именно дверь водителя. Что не очень похоже на покушение на самого Шефира, так как пассажиры обычно ездят на заднем сидении.

Напомним в Украине призошло очередное чрезвычайное происшествие. Сегодня, 22 сентября, как стало известно интернет-газете "Страна", на советника президента Сергея Шефира было совершено покушение.

Президенту Зеленскому уже сообщили о покушении на его первого помощника. Реакция главы государства на это ЧП пока неизвестна. Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, узнал о покушении на Сергея Шефира от журналиста "Страны".

Сейчас президент Зеленский находится в США вместе с Никифоровым. Из-за разницы во времени информация о стрельбе еще не дошла до пресс-секретаря.

"Страна" следит за событиями в режиме онлайн.

Также мы публиковали фото автомобиля Сергея Шефира после покушения.