На месте работают правоохранители. Фото: "Страна"

В распоряжении "Страны" появилось фото авто советника президента Сергея Шефира, в котором он ехал, когда на него было совершено покушение. 

На снимке заметно, что у автомобиля прострелено одно из стекол.

Появилось фото автомобиля Сергея Шефира после покушения

Полиция начала спецоперацию по факту обстрела машины Шефира. Просят очевидцев сообщать информацию на горячую линию по номеру "102". 

По данным правоохранителей, инцидент произошел в районе села Лесники около 10:00 среды, двадцать второго сентября. Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, покушение произошло на парковке магазина АТБ. 

Сейчас на месте работают следователи. Место оцепили. На парковке очень много правоохранителей. По информации полиции, в автомобиль в ходе обстрела попало более 10 пуль. 

Полиция ищет тех, кто стрелял в авто Шефира. Скриншот сообщения

Напомним, в результате покушения на Сергея Шефира 22 сентября его водитель получил три пули. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Сам Сергей Шефир жив, не ранен. С чем связано нападение, пока информации нет, но Шефир находится в состоянии шока.

"Страна" ведет  онлайн-репортаж о том, что известно о стрельбе в первого помощника президента Сергея Шефира

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