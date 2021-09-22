В распоряжении "Страны" появилось фото авто советника президента Сергея Шефира, в котором он ехал, когда на него было совершено покушение.

На снимке заметно, что у автомобиля прострелено одно из стекол.

Полиция начала спецоперацию по факту обстрела машины Шефира. Просят очевидцев сообщать информацию на горячую линию по номеру "102".

По данным правоохранителей, инцидент произошел в районе села Лесники около 10:00 среды, двадцать второго сентября. Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, покушение произошло на парковке магазина АТБ.

Сейчас на месте работают следователи. Место оцепили. На парковке очень много правоохранителей. По информации полиции, в автомобиль в ходе обстрела попало более 10 пуль.

Напомним, в результате покушения на Сергея Шефира 22 сентября его водитель получил три пули. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Сам Сергей Шефир жив, не ранен. С чем связано нападение, пока информации нет, но Шефир находится в состоянии шока.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о стрельбе в первого помощника президента Сергея Шефира.