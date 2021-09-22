По факту обстрела машины первого советника президента Сергея Шефира открыто уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Я подтверждаю факт - действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - написала она.

По ее словам, стрельба велась из автоматического оружия калибра 7,62 В результате был ранен водитель, которого госпитализировали.

"На место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры похала и я. Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК). Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации", - сообщила Венедиктова.

Напомним, мы публиковали фото автомобиля Сергея Шефира после покушения, а также рассказывали, что полиция объявила спецоперацию.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о покушении на Шефира.