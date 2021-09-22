В автомобиль первого советника президента Украины Сергея Шефира попало 10 пуль, а его водитель получил тяжелые ранения. Неизвестные стреляли из автомата. Об этом в соцсети написал советник главы МИД Антон Геращенко.

"В автомобиль попало более 10 пуль. Тяжело ранен водитель. Выстрелы буди осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля. На месте работают следственно оперативные группы полиции. В киевской области объявлен план перехват.

Всех кто имеет любую информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины просим сообщать в полицию на 102", - говорится в сообщении.

Президенту Зеленскому уже сообщили о покушении на его первого помощника. Реакция главы государства на это ЧП пока неизвестна.

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, узнал о покушении на Сергея Шефира от журналиста "Страны".

Сейчас президент Зеленский находится в США вместе с Никифоровым. Из-за разницы во времени информация о стрельбе еще не дошла до пресс-секретаря.

"Тут четыре часа утра по местному времени. Не знаю, знает ли уже о покушении на Шефира президент. Думаю, президента уже разбудили и рассказали ему. Меня разбудили вы. Я об этом от вас только что узнал. Сейчас будем выяснять", - прокомментировал Сергей Никифоров.

О версиях и подробностях происшествия ему пока ничего неизвестно.

Напомним, мы рассказывали, что уже появилось фото автомобиля Сергея Шефира после покушения. Полиция объявила спецоперацию "Сирена"