Водитель Сергея Шефира, который пострадал в результате обстрела машины помощника президента, получил огнестрельное ранение ноги. Ему делают операцию.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации источника, в данный момент водителю Сергея Шефира, который был ранен сегодня вследствие покушения, уже делают операцию на ноге.

"Пуля попала в ногу", - сообщил источник.

Напомним, машину Шефира обстреляли утром 22 сентября под Киевом, между селами Лесники и Ходосовка. В результате ранения получил водитель помощника Зеленского, сам же Шефир не пострадал. По предварительным данным, в авто попало 10 пуль, они прошили переднюю дверь машины.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно об обстреле автомобиля Сергея Шефира, который произошел утром 22 сентября.

Также мы сообщали о том, что по факту обстрела авто Шефира у Венедиктовой открыли дело о покушении на убийство двух и более лиц. На месте сейчас работают правоохранители, детали инцидента изучает Нацполиция, Офис генпрокурора, СБУ, а также Управление госохраны.