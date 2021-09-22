Сегодня, утром, 22 сентября, в районе села Лесники под Киевом было совершено дерзкое покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Президенту Зеленскому, который сейчас находится в США уже доложили о ЧП, а украинский политикум делится первыми версиями о происшедшем.

Так, например глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады заявил, что утром говорил с Шефиром по телефону и что киллер либо промахнулся, либо принял Сергея Шефира за водителя.

"Он 50% ездит сам за рулём и 50% с водителем. Водитель получил три огнестрельных ранения, он госпитализирован. Сам Сергей Нахманович цел, полиция сработала молниеносно, его пересадили в служебный экипаж и отвезли в безопасное место", - заявил Арахамия.

Он также добавил, что информации с чем связано нападение, пока нет, но Шефир находится в состоянии шока, и поэтому считает, что стреляли в него, а попали в водителя.

"По состоянию на сейчас проводится спецоперация "Сирена" и, конечно, расследование ситуации. Он сейчас сам в состоянии шока и трактует, что стреляли именно в него, а попали в водителя. Есть две версии - это мое мнение как "неспециалиста". Учитывая много случаев, когда он ездит сам (за рулем. – Ред.), то просто через стекло могли не видеть – возможно, его перепутали с водителем, возможно, просто не попали", - рассказал Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

Также глава фракции "СН" привел и другие детали покушения: "Когда начали стрелять, водитель дал по газам. Засада была в лесу через дорогу".

По его мнению у ЧП три версии. "Первая версия - привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия - российский след. Третья версия - борьба с олигархами", - уверен Арахамия.

Напомним, "Страна" ведет обновляемый онлайн-репортаж о покушении на Сергея Шефира.