Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира связан с "агрессивной кампанией противодействия активной политике Владимира Зеленского по отношению к олигархам".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - сказал Подоляк.

Также Подоляк добавил, что обстрел машины Шефира "открытым, намеренным и крайне жёстким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", - говорит он.

Впрочем, Подоляк утверждает, что "политика Зеленского, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной".

"А безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти", - подытожил он.

Напомним в Украине призошло очередное чрезвычайное происшествие. Сегодня, 22 сентября, как стало известно интернет-газете "Страна", на советника президента Сергея Шефира было совершено покушение.

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