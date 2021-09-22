После покушения на одного из ближайших соратников президента Владимира Зеленского, Сегрея Шефира, "Страна" собрала возможные версии его причин.

Накануне прошли слухи, что Шефир резко потерял во влиянии в окружении президента. И его активно "отпихывает" от принятия решений глава офиса президента Ермак. С Шефиром связывали компанию "АгроГазТрейдинг", которая занималась поставками газа на Одесский припортовый завод, но недавно их остановила (а вместе с этим остановился и завод). Причем прошли слухи, что в ближайшее время поставщик газа на завод поменяется. И это также связывали с уменьшением влияния Шефира. Шефир считался до недавних пор ключевым человеком в команде президента по контролю за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса в пользу Зеленского и его ближайшего окружения. Покушение произошло накануне очень важных голосований в Раде – по закону об олигархах, по повышению налогов и, в перспективе, по отставке Разумкова. Наверняка сам факт покушения власть будет использовать для мобилизации голосов под эти проекты, обвинив в организации нападения олигархов и прочие темные силы. В качестве версий покушения в политических кругах сейчас осуждается такие:

постановочное покушение с целью протолкнуть на теме "противостояния врагам" нужные власти решения в Раде, а возможно и ввести новые санкции или возбудить уголовные дела против тех, кто будет назначен заказчиком стрельбы

разборки внутри Зе-команды, месть за отжим бизнеса либо предупреждение, чтоб не отжимал

Напомним, "Страна" онлайн следит за развитием событий вокруг покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Также мы публиковали фото автомобиля Сергея Шефира после покушения. Полиция объявила спецоперацию.