Первый советник президента Украины Сергей Шефир не пострадал при совершенном на него покушении, отделавшись шоковым состоянием. Сейчас он находится в безопасном месте. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Когда начали стрелять, водитель дал по газам. Засада была в лесу через дорогу", - уточнил детали Арахамия.

"Где-то 20 минут тому назад я разговаривал с господином Шефиром.... Водитель получил три ранения огнестрельных и госпитализирован. Сам Сергей целый.... все нормально. Живой, здоровый. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место", - рассказал Арахамия журналистам.

По словам главы парламентской фракции, Шефир находится в состоянии шока. Он считает, что неизвестные стреляли именно в него, а попали в водителя.

Также Арахамия анонсировал скорое появление видео с места событий, поскольку на дороге, где было совершено нападение, много видеокамер.

Напомним, мы публиковали фото автомобиля Сергея Шефира после покушения, а также рассказывали, что полиция объявила спецоперацию.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о покушении на Шефира.