Утром 22 сентября под Киевом произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, узнал о покушении на Сергея Шефира от журналиста "Страны".

Сейчас президент Зеленский находится в США вместе с Никифоровым. Из-за разницы во времени информация о стрельбе еще не дошла до пресс-секретаря.

"Тут четыре часа утра по местному времени. Не знаю, знает ли уже о покушении на Шефира президент. Думаю, президента уже разбудили и рассказали ему. Меня разбудили вы. Я об этом от вас только что узнал. Сейчас будем выяснять", - прокомментировал ситуацию Сергей Никифоров.

О версиях и подробностях происшествия ему пока ничего неизвестно. Добавим, что на момент совершения нападения в Нью-Йорке, где находится Зеленский, была глубокая ночь.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия.

"Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе - информировать дополнительно", - рассказали нам в ведомстве.

"Страна" следит за ситуацией в обновляемом онлайн-репортаже.