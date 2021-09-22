Прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Хоменко рассказал подробности покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

По данным правоохранителей, автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева. Между поселком Ходосовка и Лесники по автомобилю из посадки было произведено 18 выстрелов из автоматического оружия.

Водителю Шефира удалось покинуть место происшествия и доехать до парковки магазина АТБ, где он вызвал полицию и скорую помощь.

"Офисом генерального прокурора открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 115 дело, покушение на убийство на одного или двух человек", - сообщил прокурор.

По его словам, на данный момент отрабатывается несколько версий, но прокурор конкретно их не назвал, объясняя это тем, что следственные действия еще продолжаются.

Напомним, автомобиль советника президента Сергея Шефира расстреляли из автомата Калашникова около 10:00, в него попало 10 пуль. Неизвестные стрелки скрылись. "Страна" следит за событиями в режиме онлайн.

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