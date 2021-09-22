Правоохранители рассматривают пока три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, автомобиль которого сегодня был обстрелян неизвестными из автомата. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Рассматриваются следующие версии:

В связи с государственной деятельностью потерпевшего; С целью давления на высшее руководство полиции; С целью дестабилизации политической ситуации, в том числе и с участием спецслужб иностранных государств.

По данным Клименко, в автомобиль стреляли более 10 раз, выявлены 11 входящих отверстий. Одна из пуль пробила зад.нее колесо, на спущенном колесе машина проехала еще пять километров.

Квалификация уголовного дела - покушение на жизнь двоих или более людей. Поисками преступников занимаются лучшие полицейские с участием кинологической службы. Кроме того, Нацгвардия будет прочесывать лес.

Напомним, неизвестные устроили засаду в лесу и обстреляли из автомата автомобиль, в котором ехал Сергей Шефир. В машину попало 10 пуль. Злоумышленники скрылись с места ЧП.

Как сообщалось, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о покушении на Шефира. По факту инцидента открыто уголовное дело, рассматриваются несколько версий.

Также мы писали о том, что водитель Шефира получил пулевое ранение ноги, ему делают операцию.