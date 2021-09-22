В Кремле прокомментировали версию о российском следе в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, которую озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В Москве заявляют, что ничего общего с реальным положением дел она не имеет.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова пишет "РИА Ноовтси".

По мнению Пескова, в Украине ни один из действующих политиков сейчас не может исключить российский след - о каком бы происшествии ни шла речь. Впрочем, ничего общего с реальностью, по словам пресс-секретаря Путина, эта версия не имеет.

"Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно об обстреле под Киевом машины первого помощника президента Сергея Шефира.

Также мы публиковали версии покушения на Шефира, в число которых вошли инсценировка ради голосования, разборки внутри Зе-команды, месть за отжим бизнеса.

Кроме того, мы писали о том, что Зеленский записал видеообращение о покушении на Шефира, в котором заявил, что пока не знает, кто за этим стоит.