Источник во фракции "Слуга народа" рассказал "Стране", что депутаты монобольшинства между собой активно обсуждают разные версии "покушения на Шефира", которое произошло сегодня.

"Ну, мы тоже немного в шоке, разные версии внутри самой фракции. В руку Москвы верит только Давид (Арахамия — Ред.). Другие говорят, что это может быть коллективное предупреждение от бизнеса. Эти ребята могут ситуативно объединиться против нас. Во фракции озадачены — если в Шефира реально стреляли, и это не "постанова" перед завтрашним голосованием по олигархам - что тогда с нами могут сделать. Я лично теперь задумаюсь, стоит ли ехать на встречу в Трускавец. Где гарантии, что нас там не расстреляют всех. Конечно, говорить, что олигархи решили расстрелять Шефира — тоже, мягко говоря, странно. Кто, например? Коломойский? Ахметов? Пинчук? Не смешите, если бы заказали олигархи — киллер бы не стрелял бы только в водителя. Поэтому многие думают, что это инсценировка, чтоб побудить нас голосовать за закон про олигархов, за изменения в Налоговый кодекс, а потом и за отставку Разумкова", — говорит депутат.

Кроме этого, "Слуги народа" говорят, что Шефир был как раз одним из тех, кто открыто выступал против законопроекта об олигархах в его нынешнем формате.

В то же время все спикеры, близкие к Офису президента, проводят мысль, что за покушением стоят олигархи. Что явно нелогично с учетом позиции Шефира. И это даёт дополнительные поводы говорить об инсценировке. Тем более, что сам Шефир в последнее время вошёл в конфликт по многим вопросам с Офисом президента и самим Зеленским.

Напомним, сегодня, 22 сентября, как стало известно интернет-газете "Страна", на советника президента Сергея Шефира было совершено покушение. В результате обстрела машины помощника президента пострадал водитель Шефира - он получил огнестрельное ранение ноги. Ему делают операцию.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расстрел авто Сергея Шефира. Президент заявил, что передавать ему привет выстрелами из леса в авто его друга - слабость, а ответ, по словам Зеленского, будет сильным. На прочность его команды и выбранный ею курс, по словам президента, это не повлияет

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