Посольство США в Украине прокомментировало покушение на убийство первого помощника украинского президента Сергея Шефира, машину которого обстреляли в Киевской области.

Дипломатическое учреждение Соединенных Штатов осуждает тех, кто устроил нападение и надеется на скорейшее расследование данного дела.

Об этом говорится в заявлении посольства, обнародованном в Twitter в среду, 22 сентября.

"Мы присоединяемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится сообщении.

В Посольстве США также добавили, что "криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным".

Напомним, 22 сентября вод Киевом стреляли в первого помощника президента - Сергея Шефира. О покушении "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах. Шефир при этом не пострадал, но серьезно ранен его водитель. Его уже прооперировали, сейчас водитель находится под наблюдением врачей.

В свою очередь, глава государства Владимир Зеленский расценивает инцидент как попытку давления на него лично, надеется на бескомпромиссное расследование, но не уверен, что стрелявшего найдут.

Также напомним, что "Страна" рассказывает о данном происшествии в обновляемом материале.