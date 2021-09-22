Глава МВД Денис Монастырский опубликовал фото пуль, которые хирурги извлекли из бедра водителя первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Также он сообщил, что к следственно-розыскных действиям подключили лучших оперативников и следователей Национальной полиции.

Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

Денис Монастырский напомнил, что следствие пока рассматривает три основные версии покушения на убийство первого помощника президента Украины и его водителя:

в связи с государственной деятельностью,

с целью давления на первых лиц государства,

с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе с участием спецслужб иностранных государств.

Кроме того, он добавил, что к следствию по данному делу привлекли лучших оперативников и следователей Нацполиции, кинологов, Нацгвардию и сотрудников СБУ.

"Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается", - написал Монастырский.

На пули, которые хирурги извлекли из бедра водителя Сергея Шефира.

Напомним, сегодня в Обуховском районе под Киевом обстреляли машину Сергея Шефира. Он при этом не пострадал, но серьезно ранен его водитель. Его уже прооперировали, сейчас водитель находится под наблюдением врачей.

Собеседники "Страны" в Нацполиции подтвердили эту информацию. И уточнили, что покушение произошло около села Лесники в Киевской области.

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