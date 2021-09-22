В МВД показали фото пуль, которые достали из водителя помощника Зеленского
Глава МВД Денис Монастырский опубликовал фото пуль, которые хирурги извлекли из бедра водителя первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Также он сообщил, что к следственно-розыскных действиям подключили лучших оперативников и следователей Национальной полиции.
Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.
Денис Монастырский напомнил, что следствие пока рассматривает три основные версии покушения на убийство первого помощника президента Украины и его водителя:
- в связи с государственной деятельностью,
- с целью давления на первых лиц государства,
- с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе с участием спецслужб иностранных государств.
Кроме того, он добавил, что к следствию по данному делу привлекли лучших оперативников и следователей Нацполиции, кинологов, Нацгвардию и сотрудников СБУ.
"Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается", - написал Монастырский.
На пули, которые хирурги извлекли из бедра водителя Сергея Шефира.
Напомним, сегодня в Обуховском районе под Киевом обстреляли машину Сергея Шефира. Он при этом не пострадал, но серьезно ранен его водитель. Его уже прооперировали, сейчас водитель находится под наблюдением врачей.
Собеседники "Страны" в Нацполиции подтвердили эту информацию. И уточнили, что покушение произошло около села Лесники в Киевской области.
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