Главный врач поликлиники "Феофания" Игорь Семенов рассказал о состоянии водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который пострадал во время покушения на самого Шефира.

"Иванько Александр Григорович, именно так зовут пострадавшего был доставлен в нашу поликлинику с определенным диагнозом, который я к сожалению не могу озвучивать.

Могу сказать, что состояние его стабильное, медицинскую помощь ему предоставили в полном объёме. Сейчас он находится в одном из отделений интенсивной терапии. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - заявил Семенов.

Также главный врач "Феофании" добавил, что водителя Шефира доставили на скорой помощи.

"Он приехал один без Сергея Шефира, сам Шефир за медицинской помощью к нам не обращался. Могу только сказать, что все ранения Иванько получил в область ног",– добавил Семенов.

Давать более подробные комментарии касательно происшествия Семенов отказался, сославшись на тайну следствия.

Напомним, сегодня неизвестные устроили засаду в лесу и обстреляли из автомата автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. В машину попало 10 пуль - все со стороны водительского места. Как рассказали в полиции, раненый водитель на автомобиле с простреленным колесом проехал еще пять километров от места обстрела.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о покушении на Шефира.