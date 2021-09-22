Первый советник президента Украины Сергей Шефир, на которого сегодня совершено покушение, впервые прокомментировал случившееся. По его словам, стрелять по машине начали прямо на дороге. Его водитель получил ранение, но продолжал управлять машиной.

"Было жутко. Водителя ранили, он вел себя героически, продолжил движение. Скорую останавливали на ходу. Видел разные версии. Уверяю, что в нашей команде нет конфликтов", - сказал Сергей Шефир во время брифинга в МВД.

Также Шефир считает президента Зеленского целью киллеров. По его мнению, покушение могли совершить для воздействия на морально-психологическое состояние президента Украины.

Напомним, неизвестные устроили засаду в лесу и обстреляли из автомата автомобиль, в котором ехал Сергей Шефир. В машину попало 10 пуль. Злоумышленники скрылись с места ЧП.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о покушении на Шефира. По факту инцидента открыто уголовное дело, рассматриваются несколько версий.

Также мы писали о том, что водитель Шефира получил пулевое ранение ноги, ему делают операцию.