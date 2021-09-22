Получивший ранения во время обстрела автомобиля водитель Сергея Шефира находится на лечении в клинической больнице Феофания. Об этом корреспонденту "Страны" сообщили в этом медицинском заведении.

Через час должен состояться брифинг врачей, которые прокомментируют состояние раненого. По предварительным данным, водителя уже прооперировали.

Напомним, в среду около 10:00 неизвестные устроили засаду в лесу и обстреляли из автомата автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. В машину попало 10 пуль - все со стороны водительского места. Как рассказали в полиции, раненый водитель на автомобиле с простреленным колесом проехал еще пять километров от места обстрела. Злоумышленники с места ЧП скрылись.

Как сообщалось, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о покушении на Шефира. По факту инцидента открыто уголовное дело, правоохранители рассматривают несколько версий.

Также мы писали о том, кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом, и почему его называют "кошельком Зеленского".