В Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к обстрелу автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира.

О том, чем сейчас заняты правоохранители, рассказала в Фейсбуке пресс-служба Нацполиции.

Непосредственно на месте покушения работают сразу несколько групп: следственно-оперативная команда, оперативники уголовного розыска, криминалистическая лаборатория, следователи и кинологи полиции Киевщины.

Кроме того, отдельно привлечены подразделения Национальной гвардии и спецподразделения для детального осмотра территории лесного массива, из которого стреляли по авто. Для поиска улик преступления используют квадрокоптер, металлоискатели и специализированное оборудование криминалистической лаборатории.

С места происшествия были изъяты трассологические следы, продолжается сбор информации для дальнейшего анализа. Устанавливаются возможные свидетели происшествия, рассказали в Нацполиции.

На месте нападения продолжает находиться руководство полиции Киевской области, Национальной полиции и МВД.

Ранее пресс-служба МВД показывала фотографии пуль, извлеченных из водителя помощника Зеленского.

Между тем сам президент допустил, что исполнителя покушения не удастся найти.