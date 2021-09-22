В полиции отчитались, как ищут стрелявшего по автомобилю Шефира и что уже успели найти
В Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к обстрелу автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира.
О том, чем сейчас заняты правоохранители, рассказала в Фейсбуке пресс-служба Нацполиции.
Непосредственно на месте покушения работают сразу несколько групп: следственно-оперативная команда, оперативники уголовного розыска, криминалистическая лаборатория, следователи и кинологи полиции Киевщины.
Кроме того, отдельно привлечены подразделения Национальной гвардии и спецподразделения для детального осмотра территории лесного массива, из которого стреляли по авто. Для поиска улик преступления используют квадрокоптер, металлоискатели и специализированное оборудование криминалистической лаборатории.
С места происшествия были изъяты трассологические следы, продолжается сбор информации для дальнейшего анализа. Устанавливаются возможные свидетели происшествия, рассказали в Нацполиции.
На месте нападения продолжает находиться руководство полиции Киевской области, Национальной полиции и МВД.
Ранее пресс-служба МВД показывала фотографии пуль, извлеченных из водителя помощника Зеленского.
Между тем сам президент допустил, что исполнителя покушения не удастся найти.