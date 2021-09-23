Правоохранители вместе с лучшими оперативниками и сотрудниками Нацполиции продолжают поиски улик по делу об обстреле машины первого помощника украинского президента Владимира Зеленского - Сергея Шефира.

Кроме того, стрельбу по авто вели патронами, которые ранее в нашей стране почти не использовались. В МВД заявили, что в таких патронах меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас и ставили новую пулю.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook утром в четверг, 23 сентября.

"Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7х62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование, что получили врачи из тела водителя, возможно, найдут еще одну в пробитом колесе Ауди А8. То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", – написал Шевченко.

По его словам, правоохранители установили местоположение стрелка в момент обстрела, которое "позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу".

По его словам допрошены свидетели - грибники, оказавшиеся невдалеке от места происшествия, и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. "Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи", – уточнил Шевченко.

Также правоохранители изъяли на исследования ветви, вероятно сломанные самим стрелком при подготовке сектора обстрела.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет", - написал Шевченко.

Он добавил, что данное преступление похоже на покушение на Амину Окуеву 30 октября 2017 года. Также Шевченко добавил, что в тот раз правоохранители на третий день поисков нашли орудие преступления в лесополосе и смогли снять с него ДНК преступника.

"Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели как легковой автомобиль из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным", - подытожил Шевченко.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли в Обуховском районе под Киевом 22 сентября. При этом первый помощник Владимира Зеленского не пострадал, но серьезно ранен его водитель, по которому и вели огонь c обочины, когда Audi A8 проезжал в направлении поселка Лесники.

Днем ранее генеральный прокурор Венедиктова о покушении на Шефира и добавила, что по этому делу нужно назначить минимум три экспертизы.