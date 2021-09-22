Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин заявил, что стрельбу по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира вели патронами, которые ранее в нашей стране почти не использовались. По его данным, они произведены в Венгрии. Как они попали в Украину, пока неизвестно, однако Енин не исключает, что это произошло контрабандным путем.

Об этом Енин заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине и фактически почти не использовались в Украине. Это производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь попадания их в Украину", - сказал замглавы МВД.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли в Обуховском районе под Киевом. При этом первый помощник Владимира Зеленского не пострадал, но серьезно ранен его водитель, по которому и вели огонь c обочины, когда Audi A8 проезжал в направлении поселка Лесники.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такой Сергей Шефир и о его отношениях с Зеленским.