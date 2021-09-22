В МВД заявили, что по автомобилю Шефира вели стрельбу редкими патронами из Венгрии
Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин заявил, что стрельбу по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира вели патронами, которые ранее в нашей стране почти не использовались. По его данным, они произведены в Венгрии. Как они попали в Украину, пока неизвестно, однако Енин не исключает, что это произошло контрабандным путем.
Об этом Енин заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине и фактически почти не использовались в Украине. Это производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь попадания их в Украину", - сказал замглавы МВД.
Напомним, автомобиль Шефира обстреляли в Обуховском районе под Киевом. При этом первый помощник Владимира Зеленского не пострадал, но серьезно ранен его водитель, по которому и вели огонь c обочины, когда Audi A8 проезжал в направлении поселка Лесники.
Ранее "Страна" рассказывала, кто такой Сергей Шефир и о его отношениях с Зеленским.