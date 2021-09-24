Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что по автомобилю первого помощника президента Сергея Шефира стрелял профессионал. И что у него были сообщники.

Об этом чиновник сказал 24 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Мы довольно четко понимаем, что преступник был не один. У нас есть воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. Это все упростит поиск правонарушителя и его подельников", - рассказал Енин.

Он отметил, что "попытка покушения была совершена профессионально".

Енин также привел некоторые новые детали нападения. По мнению полиции, преступники сидели в засаде, а при приближении машины в течение четырех секунд выпустили около 20 пуль. Из них в авто попали 15, две - в ногу водителя.

Автомобиль не был бронированным, еще раз озвучил уже известную информацию Енин.

Он также заявил, что покушение не было постановочным.

"Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для совершения задуманного преступления", - подчеркнул Енин.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это попытка остановить легковушку с целью убийства, Енин ответил: "В этом нет никаких сомнений".

Замглавы МВД также сказал, что пока правоохранители не могут поделиться дополнительными сведениями, чтобы преступник не воспользовался этой информацией.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такой Шефир и чем он занимается в окружении Зеленского.

Также мы приводили основные нестыковки в официальных версиях покушения.