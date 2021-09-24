Верховная Рада поставила на голосование поданное нардепом Гео Леросом ходатайство к Американской киноакадемии о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты к фильму "Покушение, которого не было. Смотреть всем".

Такой документ был подан вице-спикеру - нардепу от "Батькивщины" Елене Кондратюк, которая ведет сегодняшнее заседание в парламенте. Она зачитала вслух название документа. В зале поднялся небольшой шумок.

Отметим, что таким образом Лерос пытался потроллить власть за якобы инсценировку покушения на первого помощника президента страны Сергея Шефира.

"Пожалуйста, голосуем", - призвала вице-спикер.

На табло высветились результаты:

За - 35 (судя по всему, голосовали представители фракции Порошенко - Ред. )

) Против - 171

Воздержались -69

Не голосовали - 47

Всего - 322

"За - 35, решение не принято", - резюмировала Елена Кондратюк.

Напомним, "Страна" писала о том, что 22 сентября под Киевом обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира. В результате он не пострадал, а его водитель получил пулевое ранение.

Также мы рассказывали о главных нестыковках официальной версии покушения на Шефира.

Ранее "Страна" приводила заявление МВД, что по автомобилю Шефира вели стрельбу редкими патронами из Венгрии.

Кроме того, мы опросили депутатов парламента и узнали их мнения насчет того, почему было совершено покушение на первого помощника Зеленского.