В Раде не хватило голосов для просьбы о вручении "Оскара" Зеленскому за сценарий покушения на Шефира
Верховная Рада поставила на голосование поданное нардепом Гео Леросом ходатайство к Американской киноакадемии о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты к фильму "Покушение, которого не было. Смотреть всем".
Такой документ был подан вице-спикеру - нардепу от "Батькивщины" Елене Кондратюк, которая ведет сегодняшнее заседание в парламенте. Она зачитала вслух название документа. В зале поднялся небольшой шумок.
Отметим, что таким образом Лерос пытался потроллить власть за якобы инсценировку покушения на первого помощника президента страны Сергея Шефира.
"Пожалуйста, голосуем", - призвала вице-спикер.
На табло высветились результаты:
- За - 35 (судя по всему, голосовали представители фракции Порошенко - Ред.)
- Против - 171
- Воздержались -69
- Не голосовали - 47
- Всего - 322
"За - 35, решение не принято", - резюмировала Елена Кондратюк.
Напомним, "Страна" писала о том, что 22 сентября под Киевом обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира. В результате он не пострадал, а его водитель получил пулевое ранение.
Также мы рассказывали о главных нестыковках официальной версии покушения на Шефира.
Ранее "Страна" приводила заявление МВД, что по автомобилю Шефира вели стрельбу редкими патронами из Венгрии.
Кроме того, мы опросили депутатов парламента и узнали их мнения насчет того, почему было совершено покушение на первого помощника Зеленского.