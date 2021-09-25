За новостями о покушении на Сергея Шефира как-то потерялась еще одна, не менее интригующая криминальная сюжетная линия.

Буквально накануне покушения из Турции депортировали украинского бизнесмена Сергея Кузяру. На энергорынке он известен как "угольный менеджер Саши Януковича". При президенте Януковиче Кузяра был советником министра энергетики и владельцем нескольких трейдинговых фирм и компании "Краснолиманская", которую он после после Майдана продал угольному смотрящему времен Порошенко Виталию Кропачеву. Как пояснял в одном из интервью Кропачев, Кузяра "устал" и хочет заняться своим бизнесом в Турции.

Впрочем, угольный бизнес в Украине Кузяра также держал на контроле. И по поводу этого его сейчас и раскручивает генпрокуратура.

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора совместно с СБУ и ГБР расследуют преступную схему по поставкам угля из неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах на сумму порядка 15 млрд гривен. И в ходе этого расследования сообщено о подозрении одному из участников схемы. Имени подозреваемого при этом не называется. Но, судя по всему, речь идет именно о Кузяре.

"Через это дело хотят выйти на других смотрящих за энергетикой времен Порошенко и накопать на самого экс-президента", - говорит наш источник, знакомый с ходом расследования.

Впрочем, угольные схемы времен Порошенко -это лишь вершина айсберга.

Бизнес Кузяры процветал и при Зеленском. Его трейдерские фирмы активно возят уголь (официально - российский, но есть подозрения, что из шахт "ЛНР" и "ДНР"), а сам Кузяра вхож лично к Шефиру (которого называют смотрящим за энергетикой от Зеленского).

"Поэтому сейчас будут раскручивать тему, что это (покушение - Ред) прилетело Шефиру за Кузяру и уголь из "ДНР" и "ЛНР". Хотя на самом деле это вряд ли связанные вещи", — говорит наш источник.

Разбирались в этой остросюжетной истории.

Курировал угольные темы при Януковиче, общался с Шефиром

Информация об экстрадиции Сергея Кузяры из Турции, которая вышла в официальное поле, достаточно скупа.

Об этом, помимо генпрокурора Ирины Венедиктовой сказал (тоже не называя фамилии Кузяры) министр МВД Денис Монастырский.

22 сентября на сайте МВД появилась новость о телефонной беседе Монастырского с турецким коллегой Сулейманом Сойлу. Которому Монастырский выразил благодарность за "оперативное реагирование и содействие со стороны турецких пограничников в недавнем возвращении в Украину гражданина, которых является важным свидетелем по ряду уголовных производств".

Реальная история, которая кроется за этими скупыми словами благодарности турецким пограничникам куда более захватывающая.

"Кузяра только недавно вернулся с женой из-за Европы и был в Киеве, Он получил повестку на допрос по угольному делу, но, так как собирался ехать в Москву по вопросам бизнеса, сам напросился перенести допрос на более ранние даты. И ему пошли навстречу. После допроса Кузяра спокойно улетел в Турцию, чтобы через Стамбул направиться в Москву.

И когда он уже сидел в самолете на Москву, на борт поднялись люди в штатском и попытались его вывести. Кузяра начал кричать, что его похищают, и чтобы сообщили жене, стал диктовать ее номер телефона. После чего его силой вытащили из самолета. Два дня Кузяра провел в Стамбуле в полном неведении - ему даже не сообщили причины задержания, а затем экстрадировали в Украину", - рассказал нам нардеп, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, к которому сам Кузяра затем позвонил с просьбой взять его на поруки.

Печерский суд по ходатайству прокурора арестовал Кузяру, назначив огромный денежный залог - 500 млн гривен (изначально вообще обсуждалась сумма в миллиард).

"Таких денег у Кузяры нет, поэтому на ближайшие два месяца он под арестом", - рассказал нам источник, знакомый с ходом этого дела.

Кто такой Кузяра, по поимке которого устроили международную операцию (хотя он никуда бежать не собирался, и даже сходил на допрос)?

Сергей Кузяра был советником министра энергетики времен Януковича Эдуарда Ставицкого, а также работал в компании Януковича -младшего МАКО Холдинг, курируя угольное направление. Также он вместе с Игорем Гуменюком контролировал шахту "Краснолиманская", а помимо этого имел несколько своих трейдерских фирм, торгующих углем.

После прихода в власти Порошенко, Кузяру сильно ужали в бизнесе - долю в "Краснолиманской" от продал угольному смотрящему Виталию Кропачеву. На угольном рынке говорят, что бизнес у Кузяры банально отжали, так как с этой шахты шли поставки на "Центрэнерго" и на них тогда выстроились миллиардные схемы.

Но часть угольного направления за ним все же осталась - он через свои фирмы начал возить российский уголь.

"Он работал с тогдашним министром энергетики Демчишиным. Тогда, в 2014-2015 годах 7 электростанций из 14 работали на антраците, и на нем же - 80% ТЭЦ, уже позже их начали переводить на угли газовой группы. А антрацита не было, нужно было возить из России, чем, используя свои связи, и занялся Кузяра", - вспоминает Волынец.

Но были подозрения, что к российскому углю "подмешивали" и донецкий - из шахт неподконтрольных территорий.

Самое интересное, что после победы на выборах Зеленского дела Кузяры пошли вверх. Он сразу же заявил, что готов подключиться к работе по энергетике с новой командой, и даже заявил, что будет предлагать на должность министра Андрея Геруса (нынешний глава профильного парламентского комитета). Также Кузяра фактически готовил первое энергетическое СНБО.

Но официально в команду Зе он так и не попал. Хотя продолжал возить уголь.

"Он работал с белорусским бизнесменом Воробьем, который в тесных отношениях со старшим сыном Лукашенко. Уголь шел в вагонах РЖД через Беларусь, но там замечали партии донецкого угля, не без этого. Доля Кузяры была 15 долларов на тонне. В Минэнерго он поддерживал отношения, но сильно не был туда вхож. Там при министре Германе Галущенко "пригрелись" другие менеджеры Януковича- младшего, в частности, Беляков и Кураков. Многие считают, что Беляков с Кузярой - одна команда, но это не так, они в контрах. Поэтому Кузяра сильно расстроился, когда Беляков окопался при Галущенко. Но зато Кузяра плотно общался с Шефиром по угольной теме. У Кузяры все угольные каналы наработанные, сейчас это на вес золота, учитывая, что в стране нет угля, а то, что завозится - супердорогое, больше чем по 140 долларов за тонну, а зимой будет по 200. Поэтому Кузяру не трогали, он проскочил даже мимо санкций СНБО", - рассказал нам источник.

Отжать ТЭЦ, сесть на угольные схемы

Почему фарт Кузяры резко закончился? Как говорят наши источники, есть две причины.

Первая - через него попытаются раскрутить дела на ближайшее окружение президента Порошенко, и подсадить на крючок самого экс-президента.

Вторая - банальный отжим бизнеса.

"Соратник Порошенко Игорь Кононенко вошел в долю с бизнесменом Анатолием Шкрибляком (Сумская, Дарницкая, Черниковская, Черкасская ТЭЦ). На ТЭЦ Шкрибляка были отгрузки угля (в том числе, как подозревается, из неподконтрольных территорий) через структуры Кузяры. По углю на Шкрибляке уже есть ряд дел, которые он пытался решить через ОП. Но сам Шкрибляк сейчас за границей, и не факт, что вернется. А на его бизнес уже положили глаз люди из окружения Зеленского, это весьма лакомый кусок. Кроме того, хотят заставить Кузяру передать "зеленым" угольные маршруты из России и с неподконтрольных территорий", - рассказал источник.

В соцсетях уже обсуждается версия, что стрельба по машине Шефира - это "привет" от Кузяры за депортацию. Якобы Шефир взял деньги у Кузяры за гарантии безопасности, а того вдруг внезапно арестовали.

"Не исключаю, что на Кузяру сейчас попытаются повесить стрельбу по Шефиру. Для власти версия выгодная - сюда еще и "ЛДНР", и Россию можно приплести. Но на самом деле это чепуха - Кузяра не настолько большая величина для России и "республик", чтоб из-за него организовывать покушение. А он сам не в том положении, чтоб пугать друга президента стрельбой, так как это только усугубит его ситуацию и никак не поможет. На самом деле люди Зеленского просто хотят "сломать" Кузяру и взять под контроль его угольные маршруты", - утверждает наш источник.