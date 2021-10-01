Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о ходе расследования покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира, которое идет уже десятый день. По его словам, хотя проведены все первоочередные следственные действия, дело двигалось бы быстрее, работай по всей Украине система "Безопасный страна".

Его слова приводит в Фейсбуке Департамент коммуникации МВД.

"Расследование покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира продолжается десятый день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД: если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработки в уголовном производстве проходили бы быстрее", - сказал чиновник.

Монастырский добавил, что правоохранители прочесали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Однако оружие пока не найдено.

"Расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты", - заверил он.

Напомним, машину Шефира обстреляли 22 сентября в Обуховском районе Киевской области. "Страна" сообщала данные экспертизы, согласно которым в автомобиль попало 18 пуль.

Также мы писали, что стало понятно в деле Шефира через неделю после покушения.