Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что покушение на Шефира мог совершить криминалитет, а мотивом могло быть недовольство реформами Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Мое личное мнение - стреляли не только в Сергея, стреляли не только в водителя Александра. Это были выстрелы в демократию и в будущее Украины. Но я хочу сказать, что мы сильны. И, безусловно, этот трусливый "привет" из 90-х, которым кто-то попытался или запугать, или что-то показать, - я думаю, что это напрасные попытки. Это говорит о том, что мы на правильном пути реального реформирования нашей страны. За этим стояли силы, которые не хотят реформ в стране. Силы, которые не хотят прекращения войны в нашей стране. Силы, которые не хотят очистки страны от криминалитета", - сказал Ермак.

Он также заявил, что в Офисе президента "как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто", и выразил мысль, что заказчики преступления будут найдены.

"И сегодня наши правоохранители также сотрудничают с США и с Великобританией. Поэтому я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял", - сказал Ермак.

Напомним, 22 сентября на советника президента Сергея Шефира совершили покушение, в результате его водитель получил три пули. При этом в МВД считают, что по автомобилю советника главы государства стреляли профессионалы.

Также "Страна" сообщала, что Шефир - не только помощник, но и ближайший финансовый партнер Владимира Зеленского.