Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна возбудить уголовное производство по факту разглашения данных досудебного расследования по делу о покушении на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

"Высокопоставленные должностные лица уже сейчас рассказывают, что оружие было с глушителем, что киллеров было несколько, что есть практически словесный портрет одного из покушавшихся, известен его рост, вес, но это все - данные досудебного расследования и тайна следствия, которую разглашать нельзя", - пояснил экс-генпрокурор.

Шокин добавил, что разглашение подобных данных является уголовным преступлением.

Кроме этого, бывший генпрокурор утверждает, что такие действия ставят под сомнение успешное раскрытие преступления.

По его словам, Офис генпрокурора Украины обязан открыть уголовное производство из-за разглашения материалов досудебного расследования. Боле того, необходимо принять решение в отношении этих лиц.

Также Шокин заявил, что не видит необходимости в допросе Зеленского по делу о покушении на Шефира. Экс-генпрокурор утверждает, что президент не является свидетелем и во время покушения находился за пределами страны.

"Я думаю, что нет (следствие не должно допрашивать президента)", - сказал Шокин.

Напомним, 22 сентября, как стало известно интернет-газете "Страна", на советника президента Сергея Шефира было совершено покушение.

Как выяснила "Страна", Шефир является не просто первым помощником, но и ближайшим финансовым партнером президента.

Помимо этого, в Министерстве внутренних дел заявили, что ФБР поможет украинским правоохранителям расследовать покушение на Шефира. В американском ведомстве эту информацию не комментируют.