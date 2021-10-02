На съезде фракции "Слуга народа" в Трускавце уже собрано более 150 подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом "Стране" сообщили депутаты фракции.

"Слуги народа" собрали более 150 подписей за отставку Разумкова", - сказал источник.

Уточним, что 150 подписей достаточно для того, чтобы поставить вопрос отставки Разумкова на голосование.

Напомним, вопрос об отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады начали активно обсуждать в конце лета 2021 года. По информации "Страны", Банковая (Офис президента) поручила главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии покупать голоса за отставку и выделила на это большой бюджет.

Также сообщалось, что вечером в пятницу спикер заявил, что готов организовать заседание с фракцией "Слуга народа", чтобы обсудить вопрос его возможной отставки. "За каждое свое действие готов ответить, но когда это происходит за моей спиной, это выглядит, мягко говоря, непорядочно", - сказал он.

На его слова уже отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, назвал слова спикера парламента неожиданными.