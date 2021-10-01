Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который вчера дважды инициировал обращение по поводу подписных листов об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова, заявил, что не занимается сбором подписей.

Об этом Арахамия сказал корреспонденту "Страны".

"Мы не собираем голоса за (отставку - Ред.) Разумкова...Подписные листы взял, там ноль подписей, даже моей нет подписи. Факт подписных листов ни о чем не говорит", - сказал Арахамия.

На вопрос журналиста о том, для чего тогда нардеп брал подписные листы он ответил: "воспользовался правом народного депутата".

Напомним, 30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально запросил подписные листы для сбора подписей за отставку Разумкова. При чем сделал он это от имени фракции, что возмутило часть "слуг".

После этого, в тот же день, Арахамия снова инициировал обращение по поводу подписных листов, в этот раз - лично от себя.

Также сообщалось, что с 1 по 3 октября в Трускавце проходит собрание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить отсавку спикера Верховной Рады. На съезд пригласили и главу СБУ Ивана Баканова.