На выездное собрание фракции "слуг народа", которое состоится в период 1-3 октября в Трускавце и где планируют обсуждать отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пригласили главу СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" и публикует письмо-приглашение, адресованное руководителю спецслужбы.

В опубликованном документе, который подписан именем главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, сообщается причина, по которой на совещании хотят видеть главу СБУ.

"На совещании представителей депутатской фракции политической партии "Слуга народа" планируется обговорить вопросы усовершенствования законодательного регулирования деятельности органов уголовной юстиции и усиление противодействия коррупции", - говорится в приглашении.

Однако телеграм-канал "Политика Страны" усматривает иную подоплеку приглашения.

"Видимо, на Банковой считают, что просто просьб Зеленского к депутатам голосовать "как надо" будет недостаточно. Нужно более "тяжелые" аргументы", - говорится в сообщении.

Напомним, на собрании в Трускавце планируют обсуждать и отставку спикера Дмитрия Разумкова, которого на эту встречу не пригласили. Также мы писали о том, что в Трускавце Зе будет давить на "слуг" голосовать за отставку спикера.

По данным "Страны", Офис президента поручил главе фракции Давиду Арахамии покупать голоса за отставку.

Также мы приводили подробную программу съезда "слуг" в Трускавце.