Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, подписные листы об отставке которого запросил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, уверяет, что не конфликтует со "слугами".

Об этом спикер парламента заявил во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

"У меня действительно нет конфликта (с фракцией "Слуга народа", - Ред.). Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта… Была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия, глава фракции - Ред.) ее выполнил", - заявил Разумков.

При этом спикер сказал, что готов отстоять свою позицию и на заседании фракции. Но на собрание "слуг народа" в Труцскавец он не поедет, поскольку не получал приглашения.

Кроме того, по словам Разумкова, после получения письма об отзыве он разговаривал с Арахамией и не услышал в свою сторону никаких претензий.

"Думаю главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич", - резюмировал Разумков.

Между тем, как сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний в Facebook, подписные листы об отзыве председателя уже готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады. Инициаторы уже могут их забрать и продолжить процедуру согласно регламенту.

Напомним, 30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально запросил подписные листы для сбора подписей за отставку Разумкова.

Также сообщалось, что сделал он это от имени фракции и это не понравилось некоторым депутатам от "Слуги народа".