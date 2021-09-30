Давид Арахамия запросил подписные листы за отставку спикера Разумкова
Сегодня, 30 сентября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально запросил подписные листы для сбора подписей за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Ну что, let the show begin! Арахамия запросил подписные листы для снятия Главы парламента. В Трускавце будет интерактивное задание- собери 150 подписей", - написал нардеп.
Председатель парламента прокомментировал запрос подписных листов за свою отставку, заявив, что это было ожидаемо и пожелал коллегам продуктивной работы в Трускавце.
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков в Facebook.
Ранее Разумков заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос своей возможной отставки.
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