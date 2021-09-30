Сегодня, 30 сентября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально запросил подписные листы для сбора подписей за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Ну что, let the show begin! Арахамия запросил подписные листы для снятия Главы парламента. В Трускавце будет интерактивное задание- собери 150 подписей", - написал нардеп.

Председатель парламента прокомментировал запрос подписных листов за свою отставку, заявив, что это было ожидаемо и пожелал коллегам продуктивной работы в Трускавце.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков в Facebook.

Ранее Разумков заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос своей возможной отставки.

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