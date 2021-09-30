Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого Банковая намерена отправить в отставку, заявил, что в настоящее время подписей за его отставку народные избранники не собирают.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в четверг, 30 сентября.

"Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров", - сказал спикер парламента.

Напомним, ранее "Страна" узнала, что фракция "Слуга народа" встретится с президентом Владимиром Зеленским в неформальной обстановке. По данным нашего источника, на встрече обсудят и отставку Разумкова.

Кроме того, позже стало известно, что Разумкова не пригласили на выездную встречу президента со "слугами народа".

Недавно глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему спикера Рады не позвали в Трускавец. Он заявил, что Разумков не является членом фракции, поэтому приглашения и не получил.

Между тем, сам председатель Рады ранее заявлял, что не планирует добровольно покинуть пост. При этом он сказал, что готов к тому, что нардепы могут инициировать процедуру его замены.

Подробно о том, ждать ли отставки Разумкова ранее рассказывала "Страна" в отдельном материале.