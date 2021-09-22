Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого Банковая намерена отправить в отставку, заявил, что не планирует уходить из занимаемой должности. При этом спикер парламента заявил, что готов к тому, что народные депутаты могут инициировать процедуру его замены.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой" в среду, 22 сентября.

"Я не собираюсь подавать в отставку. Если мы говорим о том, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины, - да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор 150-ти подписей, дальше - подготовка, отчёт и голосование в стенах парламента. Я к этому готов, и говорил об этом давно: если будет желание народных депутатов заменить председателя Верховной Рады, это их право", - сказал Дмитрий Разумков.

Также он, отвечая на уточняющий вопрос, добавил, что в случае увольнения с должности председателя Верховной Рады Разумков будет работать не только в зале парламента.

Кроме того, он заявил, что у него нет мировоззренческих разногласий с коллегами, в том числе по партии "Слуга народа".

Также спикер парламента напомнил, что считает необходимым вести борьбу с олигархами цивилизованным образом, чтобы "это проходило в рамках закона и регламента".

Он также рассказал, почему не всегда голосует на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). По словам Разумкова, "санкции не могут вводиться в отношении наших граждан: если они виноваты, у нас достаточно законодательных механизмов, чтобы привлечь их к ответственности".

Напомним, ранее "Страна" узнала, что фракция "Слуга народа" встретится с президентом Владимиром Зеленским в неформальной обстановке. По данным нашего источника, на встрече обсудят и отставку Разумкова.

Кроме того, сегодня стало известно, что Разумкова не пригласили на выездную встречу Зеленского со "слугами народа".