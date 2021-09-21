По информации источников "Страны" в "Слуге народа", скоро фракция встретится с президентом Владимиром Зеленским в неформальной обстановке.

"Пока решают, где именно пройдёт эта встреча. Рассматривали вариант с Карпатами, но, возможно, встреча будет недалеко от Киева. Пока к такому варианту больше склоняются. По датам тоже решают, где-то с 30 сентября по 2 октября. Думаю, что встреча будет не один день, а два. Это как партийный тимбилдинг. Наладить коммуникацию и обсудить планы и стратегию на будущее", - заявил источник.

Отметим, что обсудить действительно есть что - президенту очень нужны голоса за отставку спикера Разумкова.

Источник во фракции отметил, что по сбору голосов за отставку Разумкова в ОП в целом поменяли стратегию.

"Прошлая неделя показала, что силой и приказным тоном они голоса не возьмут, поэтому решили устроить неформальную встречу президента и фракции, грубо говоря, "под гитару у костра", чтобы показать, что мы одна команда", - сообщил источник.

Ранее мы писали, что в Офисе президента главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии поручили собирать голоса под отставку спикера Дмитрия Разумкова, выделив под это большой бюджет на скупку голосов.

В то же, по словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, парламентская фракция "Слуга народа" пока не поднимает вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По его словам, сейчас все сосредоточились на ускоренной подготовке антиолигархического законопроекта, который председатель парламента в отправил в Венецианскую комиссию.