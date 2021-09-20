Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 17 сентября об увеличении бюджета на оборону и безопасность на 2022 год на 0,02%. Если первоначально объем финансирования составлял 5,93%, то в соответствии с указом будет 5,95% от ВВП.

Текст указа № 477/2021 появился на сайте президента 20 сентября.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря органа Алексея Данилова.

Согласно решению СНБО, оборонный бюджет должен быть не менее 319 437 700 000 гривен.

Также совет постановил в 2022 году принять меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям:

развитие безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО;

выполнение Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;

социальные гарантии для военнослужащих и полицейских, прежде всего повышение размеров их денежного обеспечения и обеспечение жильем;

разработка, подготовка производства и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;

развитие Военно-морских сил;

совершенствование системы охраны и повышение уровня защиты государственной границы Украины;

усиление территориальной обороны, совершенствование системы менеджмента;

реализация государственной политики в сфере кибербезопасности;

развитие возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса в создании и производстве современного вооружения и военной техники;

проведения исследований, разработка новых технологий, производство комплектующих изделий, техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей в рамках реализации мер по импортозамещению продукции оборонного и авиационного назначения;

усиление мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Как писала "Страна", прошлой осенью СНБО принимал аналогичное решение и Зеленский вводил его в действие указом.

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