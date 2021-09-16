В проекте государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет министров утвердил 15 сентября, предусмотрено увеличение финансирования Министерства обороны на 11,3% (13,4 млрд грн по сравнению с бюджетом этого года) и Службы безопасности Украины на 6% (0,9 млрд грн).

В проекте госбюджета на 2022 год предлагают выделить на Минобороны 131 миллиард, что составляет 5,95% ВВП,в то время как в прошлом году на ведомство было выделено 117,6 миллиарда (5,92% ВВП).

Средства предлагается распределить следующим образом:

на руководство и военное управление в сфере обороны предлагается выделить 464 млн грн;

на Администрацию Государственной специальной службы транспорта Украины – 1,3 млрд грн;

на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов войны – 97,4 млрд грн;

на строительство и приобретение жилья для военнослужащих ВСУ – 1,2 млрд грн.

На развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования- 28,4 млрд грн,

на утилизацию боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ – 2,1 млрд грн.

Запланировано и увеличение финансирования СБУ - на 6% (на 0,9 млрд гривень). Если в 2021 году н ГБР выделили 14,9 млрд гривен, то в проекте госбюджета на 2022 год планируют выделить на 0,9 млрд гривен больше.

Напомним, в проекте госбюджета хотят сократить финансирование Минкульта на 21,7% и Минреинтеграции на 41,5%.

Также сообщалось, что по проекту бюджета в 2022 году минимальная зарплата вырастет всего на 200 гривен.