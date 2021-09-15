Текст принятого Кабинетом министров в среду, 15 сентября, проекта закона о государственном бюджете на 2022 год опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Расчеты бюджета опираются на действующую налоговую базу.



В проекте закона о госбюджете на 2022 год предусмотрено увеличение доходной части госбюджета на 161 млрд грн по сравнению с показателем этого года - до 1,277 трлн грн, а расходная часть увеличена на 103 млрд грн - до 1,456 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару - 28,6-28,7 грн/доллар.

Ожидается, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 млрд гривен, среднемесячная зарплата 15 258 гривен, уровень безработицы - 8,5%.

Напомним, по данным Дениса Шмыгаля правительство закладывает в госбюджет на следующий год 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Благодаря этому минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен. Средняя заработная плата будет выше 22,5 тысяч грн.

Также мы сообщали что в Кабмине озвучили первые цифры бюджета-2022: доллар по 28, минималка - 6500, стипендия - 2000.