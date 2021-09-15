Кабмин 15 сентября начался с бюджета-2022. Самого проекта в повестке дня не было. Судить о главной смете страны пока можно только по презентации главы Минфина Сергея Марченко.

Проект бюджета традиционно назвали "сбалансированным" и "реалистичным". Обещают резкий рост зарплат медикам, повышенные стипендии студентам. Рекордные траты планируются на "Большое строительство".

Разбирались, что принял Кабмин 15 сентября.

Бюджет-2022

Главный вопрос сегодняшнего Кабмина - проект бюджета на следующий год. При этом самого документа в повестке дня не было.

Основные параметры сообщили лишь с голоса премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минфина Сергей Марченко.

Отметим, что ранее основные цифры анонсировал на пресс-конференции Денис Шмыгаль.

Впервые бюджет разрабатывался на основе трехлетней бюджетной декларации.

Основные показатели следующие - рост ВВП - на 3,8%, курс доллара - 28,6 гривен, дефицит бюджета - 3,5%, что на 2% ниже, чем в 2021 году.

Общие доходы бюджета вырастут на 161,7 млрд - до 1,277 трлн.

Увеличение доходов планируется за счет большего сбора НДС (564,5 млрд). Дополнительные поступления обещают в рамках детинизации и усиления контроля.

При условии принятия проекта 5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс, в доходную часть бюджета будет дополнительно еще 30 млрд. Пока проект верстался на старой налоговой базе, - заявил Марченко.

Расходы бюджета вырастут на 105 млрд - почти до 1,366 трлн.

В частности, на медицину обещают больше на 35,8 млрд - 197,7 млрд. За счет этого собираются повысить зарплаты медикам - средняя зарплата врача вырастет до 22,5 тысяч, минимальная - до 20 тысяч. Медсестрам обещают 15 тысяч гривен.

По образованию будет плюс 16,7 млрд. Планируется обеспечить, в частности, рост стипендий (решение же принято).

На обеспечение ветеранов выделят 14 млрд, что на 6 млрд больше, чем в 2021 году. За счет этого планируют обеспечить жильем 4 тысячи ветеранов АТО со статусом внутренне перемещенных лиц.

На культур финансирование составит 13,5 млрд, что на 2,3 млрд больше, чем в этом году. Анонсировано обеспечение поо программе "Большая реставрация". Продолжится также программа "Большое строительство" - на нее дадут рекордные 124,1 млрд.

Сфера безопасности будет профинансирована в объеме 319,4 млрд или 5,95% ВВП.

Бюджет Пенсионного фонда составит 531 млрд, на 31 млрд больше, чем в этом году. В том числе, на индексацию пенсий пустят 28,2 млрд, перерасчет пенсий чернобыльцам - 2,5 млрд, военным - больше 10 млрд.

Госдолг запланирован в объеме 574,7 млрд, что на 9% ниже, чем в этом году.

Выплаты по безработице сократят

В Украине хотят реформировать службу занятости и в целом систему трудоустройства.

Соответствующий законопроект утвердил Кабмин.

Как указано в пояснительной записке, наша страна имеет один из самых высоких показателей по безработице в Европе. За прошлый год армия безработных выросла на 187 тысяч человек - до 1,7 млн. А уровень безработицы, по методологии Международной организации труда увеличился с 8,2% до 9,5% трудоспособного населения. При этом самый высокий процент безработицы - среди молодежи (19,3%).

Бороться с безработицей в правительстве предлагают несколькими способами. В частности, в новом законопроекте прописаны изменения по трудоустройству отдельных категорий лиц, в частности, молодежи. Работодателям хотят компенсировать часть затрат на зарплаты или ЕСВ.

Также компенсации работодателям по ЕСВ могут начать платить за прием на работу людей, которые долго не могут найти себе работу (так называемые "хронические" безработные). Но на компенсации не смогут претендовать компании, которые имеют долги по зарплатам, ЕСВ, налогам, фирмы, пребывающие в состоянии банкротства и др.

Что касается самих безработных, то им в качестве альтернативы предложат деньги на собственный бизнес.

Но есть и другие изменения. В частности, по бюджету Фонда по безработице. Его разрешили формировать как а счет части ЕСВ, так и из "других источников", не запрещенных законодательством.

Также прописали новые сроки выплат по безработице. В действующем законодательстве указано, что они не могут превышать 360 дней.

В новом проекте указаны следующие сроки:

Если страховой стаж безработного - до 3 лет, то он сможет получать пособие только 180 дней

От 3 до 6 лет - 210 дней

От 6 до 12 лет - 240 дней

От 12 до 18 лет - 270 дней и т.д

Получать пособие по безработице 360 дней, как сейчас, смогут лишь те, кто имеет страховой стаж более 30 лет.

Более подробно расписали и суммы пособий. При этом, если сейчас человек с 3 годами стажа имеет право на 55% от предыдущей зарплаты, то по новому проекту - только на 50%. А вот максимум увеличили с 70% до 80%, но претендовать на него могут лишь безработные со стажем более 30 лет.

При этом в сумме выплаты рассчитывают сократить. Как указано в пояснительной записке, экономия должна составить больше 3 млрд гривен

Информационная стратегия

Кабмин согласовал Стратегию информационной безопасности, которую разработали на СНБО и ввел в действие своим указом президент.

Документ рассчитан до 2025 года, и должен бороться с "дезинформационными кампаниями", в частности, со стороны России.

Стратегия очень обширная, многие пункты пока декларативны. Но общее направление понятно. В частности, планируют стимулировать развитие отечественного кинематографа, книгоиздания, создания теле- и радио- продукции, кампании по медиаграмотности, «повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по медиа», развитие социально ответственного бизнеса среди СМИ.

Также собираются "совершенствовать" законодательство по правовому статусу журналистов и защищать информационное пространство Украины от "незаконного контента".

Не превратиться ли это на практике в охоту за «неправильными» СМИ и журналистами и зачистку информационного поля - вопрос открытый.

День финансиста

У украинских финансистов теперь будет свой профессиональный праздник - 24 июля. Эта дата фигурирует в указе президента, который одобрил Кабмин.

Почему именно этот день? Как указано в пояснительной записке, 24 июля православная церковь отмечает как день памяти святой Ольги. Княгиня Ольга известна тем, что первой упорядочила сбор дани.

Всего в Украине на сегодня 16 тысяч финансовых работников, то есть, "целевая аудитория" для нового праздника весьма широкая.

Растаможка авто через "Дию"

Кабмин принял постановление о запуске экспериментального проекта. Его суть состоит в том, что подать документы на таможенное оформление иномарок можно будет через «Дию». Сейчас перед поставкой авто нужно предварительно заполнять таможенные декларации, что на деле превращается в настоящий квест. Людям даже приходится обращаться за помощью к профессиональным брокерам, что, понятно, не бесплатно.

Теперь предварительную таможенную декларацию заполнять не придется, достаточно уведомить таможенников о готовящейся поставке в устной форме.

Прописали, какие нужны документы для растаможки - регистрационные документы на авто, паспорт, ИНН. Подать документы можео будет через "Дию".

Таможенные платежи будут начислены автоматически, их нужно будет заплатить в течение 10 дней. Через "Дию" можно будет также завершить таможенное оформление - все обещают в автоматическом режиме.

Остановка экспорта препаратов крови

Правительство утвердило порядок временной остановки экспорта препаратов крови.

Остановка экспорта, в частности, будет возможна при дефиците таких препаратов в системе отечественного здравоохранения, при введении военного положения.

Областные администрации должны будут предоставлять ежеквартальные планы по поставкам препаратов крови, и информировать Минздрав, если есть угроза дефицита. Министерство должно проверить факты и разработать проект решения Кабмина по остановке экспорта. Останавливать экспорт могут на 1-3 месяца.

Синхронизация госреестров

В Украине проведут сверку информации из Государственного реестра актов гражданского состояния и налоговых данных. Этим займутся Минюст и Государственная налоговая служба.

В частности, сверят все новые записи в Госреестре актов гражданского состояния и "подтянут" к ним налоговые данные всех лиц (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика).

При усыновлении или лишении родительских прав будут вносить также номер записи в Едином государственном демографическом реестре. Таким образом планируют сделать реестры более полными для их синхронизации.

"Убийство" ГАСИ

В Украине окончательно прекратит свое существование ГАСИ - Государственная архитектурно-строительная инспекция. О ней, напомним, на строительном рынке ходят легенды - ГАСИ считается одним из самых коррупционных органов, за получение разрешений подрядчики заносили огромные взятки.

Еще в прошлом году был определен «сменщик» ГАСИ. Им должна стать Государственная инспекция архитектуры и градостроительства, уже утверждено штатное расписание - 660 человек. Но вакансии пока заполнены только на 30%. Но принятие постановления о запуске работы нового органа должно ускорить ее полноценный выход на рынок, - считают в Кабмине.

По новому постановлению, Инспекция начнет выполнять свои функции уже с 15 сентября, то есть, прямо сегодня. Удастся ли ей в итоге навести порядок на строительном рынке и не будет ли новых схем - покажет время.

Выплаты из президентского фонда

Кабмин утвердил порядок распределения средств президентского Фонда на поддержку образования, науки и спорта.

В частности, прописали, чт список претендентов на президентские стипендии будет формировать Центр оценивания качества образования по итогам ВНО.

На выплаты с Фонда могут претендовать также победители всеукраинских олимпиад с наибольшим количеством баллов, а также призеры международных олимпиад. Премий для победителей всеукраинских олимпиад будет 85, международных - 40.. В этом году на премии могут рассчитывать, в частности, победители международных олимпиад по математике, физике, информатике, химии. В последующем перечень «призовых» предметов будет утверждать Кабмин.

Водительские права - дистанционно, перерегистрация авто - дороже

В Украине учиться в автошколах и получать права можно будет дистанционно. Постановление на эту тему утвердил Кабмин. В пояснительной записке указано, что нововведение принимается в рамках борьбы с распространением коронавируса, новая волна которого как раз накрывает Украину. Дистанционно можно будет получить или поменять также права - их предлагают заказывать через электронные кабинеты водителя в базе МВД и рассылать почтой или курьерами.

Но это не единственная новация. В новом постановлении также прописали возможность увеличения платы за услуги сервисных центров МВД (через них, напомним, идет постановка авто на учет, перерегистрация и др). Теперь цены будут формироваться на «рыночном» уровне, так как сегодня они, как говорится в пояснительной записке, "убыточные".

Ежегодно затраты на предоставление услуг растут, а методика формирования платы не пересматривалась с 2012 года, - утверждается в пояснительной записке. В целом сумма затрат на услуги за это время увеличилась более чем на 300%, поэтому то, что платят клиенты сервисных центров на 80% не покрывает даже затрат.

По новой формуле в тарифе будут учитывать себестоимость, спрос на услугу и "компенсации" для государства. То есть, государство будет зарабатывать на украинцах.

В пояснительной записке дан расчет по услуге постановки авто на учет. Сегодня ее стоимость для людей - 152,63 гривен, тогда как только себестоимость 200 гривен. С учетом того, что в год проводится более 1,7 млн перерегистраций авто, сервисные центры тратят 344 млн гривен, а получают только 262,5 млн.

Антикризисный штаб "Укрзализныци"

Кабмин решил создать Антикризисный штаб по восстановлению стабильного функционирования «Укрзализници» - он станет временным консультативным органом правительства.

В пояснительной записке говорится о кризисном состоянии госкомпании, в том числе, об управленческом кризисе. В июле этого года вопросом УЗ уже занимался Совбез, и принял решение об урегулировании проблем финансово- хозяйственного характера.

Новый Антикризисный штаб как раз и будет этим заниматься.

Как переписали списки на приватизацию

В списке на приватизацию появился новый объект. Кабмин включил в него 100% акций Днепровского электровозостроительного завода. Стоимость его активов на сегодняшний день составляет порядка 420,3 млн гривен.

Это предприятие уже пытались выставить на приватизацию в прошлые годы, но оно так и не было реализовано.

Также Кабмин исключил из приватизационного списка ряд облэнерго - в Тернополе, Запорожье, Харькове, Николаеве и Хмельницком. Правительство распорядилось остановить приватизацию "Черкассыоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и др. Такой откат по приватизации облэнерго идет в рамках решения СНБО о мерах нейтрализации угроз в энергетической сфере.

Открытое небо с Эфиопией

Кабмин принял распоряжение о подписании соглашения между правительствами Украины и республики Эфиопия о воздушном сообщении.

Как указано в пояснительной записке, подписание такого соглашения позволит создать договорную базу для регулярного воздушного сообщения между Эфиопией и Украиной. В частности, будут выдаваться разрешения авиаперевозчикам, регулироваться коммерческие аспекты полетов, типы суден и пр.

Донецкоблгаз отдают Нафтогазу

Кабмин дал отмашку на передачу активов компании "Донецкоблгаз" в управление "Нафтогазу". На эти активы на данный момент наложен арест в рамках уголовных дел, и они переданы АРМА.

В этом году "Донецоблгаз" лишили лицензии, а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что компанию могут национализировать из-за непрозрачности ее собственников.

"Донецкоблгаз" ранее контролировал экс-глава "Нафтогаза" Владимир Шелуденко. Но в 2013 году он продал свою долю офшорным компаниям, за которыми, как подозревается стоит беглый олигарх времен Януковича Сергей Курченко.