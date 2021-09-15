Кабинет Министров Украины в среду, 15 сентября, утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на заседании.

В проекте закона о госбюджете на 2022 год предусмотрено увеличение доходной части госбюджета на 161 млрд грн по сравнению с показателем этого года - до 1,277 трлн грн, а расходная часть увеличена на 103 млрд грн - до 1,456 млрд грн

Кроме того, по данным Дениса Шмыгаля в Telegram-канале, правительство закладывает в госбюджет на следующий год 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Благодаря этому минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен. Средняя заработная плата будет выше 22,5 тысяч грн.

Также глава правительства добавил, что бюджет пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 ожидается - 531 млрд грн, что на 31 млрд больше текущего года.

"Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта - это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам - 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам - дополнительно 2,5 млрд грн. Продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты", - написал он.

Также Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект закона о госбюджете Украины на 2022 год.

Днем ранее глава Кабмина впервые рассказал о проекте государственного бюджета на 2022 год. В частности, он поделился, что доходы бюджета 161 миллиард, добавил, что курс доллара остается в пределах 28,6-28,7 гривен за единицу валюты. Также Денис Шмыгаль заявил, что минимальная зарплата составит 6500 гривен, а стипендия вырастет до 2000 грн. В то же время, он добавил, что уровень затрат на сектор обороны останется неизменным и составит 6%.

Также "Страна" подробно рассказывала о бюджете текущего года.

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